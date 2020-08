Gp Belgio, vince Hamilton. Disastro Ferrari

(Afp)

Ci risiamo. L'inglese Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Belgio ed è sempre più solo in cima alla vetta della classifica piloti. Dietro il formidabile pilota inglese (che parte in pole position e non si ferma più) arriva il compagno di squadra di Valtteri Bottas, terzo Max Verstappen. Grande quarto posto della Renault con Daniel Ricciardo seguito da Esteban Ocon. Altra giornata disastrosa per la Ferrari che dopo una promettente rimonta di Charles Leclerc nel primo giro e mezzo, ha perso anche con Vettel posizioni su posizioni. Vettel ha chiuso 13esimo, Leclerc 14esimo. Bruttissimo incidente per Giovinazzi e Russell, per fortuna rimasti entrambi illesi. Solo tanta paura.