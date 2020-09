Carla Suarez: "Ho il linfoma di Hodgkin, farò chemioterapia"

Foto Fotogramma

La tennista spagnola Carla Suarez ha rivelato questo martedì di essere affetta da linfoma di Hodgkin e che dovrà sottoporsi a sei mesi di chemioterapia. "Ciao a tutti. Volevo informarvi che qualche giorno fa i medici hanno rilevato un linfoma di Hodgkin che richiede sei mesi di chemioterapia. Sto bene, sono tranquilla e voglio affrontare quello che sta arrivando", ha confermato Suarez in un video pubblicato sui social network. "Devo affrontare una realtà complicata. Devo accettarla e cercare di andare avanti affidandomi ai consigli medici. Sempre con positività di fronte alle avversità", ha aggiunto.

Successivamente, ha spiegato la sua situazione in una dichiarazione. "Come ho accennato nelle settimane precedenti, non sono stata in grado di completare normalmente il mio allenamento in campo e in palestra. Esponendomi all'intensità richiesta dalla preparazione sportiva professionale, il mio corpo ha risposto con un malessere generale. Non sono riuscita a portarlo a termine", ha detto. Dopo queste problematiche la tennista è stata ricoverata in ospedale. "Abbiamo cercato risposte mediche alla comparsa di questi sintomi. I diversi esami effettuati mi hanno richiesto di riposare e mi hanno impedito di partecipare ai due tornei organizzati a New York (Cincinnati e Us Open, ndr) nei mesi di agosto e settembre, come era mia intenzione dopo tante settimane di assenza".

"I risultati clinici hanno confermato la comparsa di un linfoma di Hodgkin nel mio corpo. L'équipe medica mi ha detto che la diagnosi è precoce, la sua proliferazione è curabile e di piccole dimensioni. La reazione sarà immediata: continueremo un trattamento di chemioterapia per i prossimi sei mesi. L'unico obiettivo che ho al momento è seguire i consigli medici quotidianamente, lasciando ogni altra realtà sullo sfondo", ha aggiunto.

Suárez, attuale numero 71 del mondo, ha già annunciato la scorsa settimana la sua indisposizione e si è ritirata dagli Us Open, e ora ha anche confermato il suo ritiro dal Wta Premier di Roma e dal Roland Garros.