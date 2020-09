Internazionali Tennis, rimborso biglietti con supervoucher

Fotogramma

“La realtà è che nelle altre regioni fanno sempre di tutto per avere i nostri grandi eventi, in ogni caso per quanto riguarda il torneo e il rimborso dei biglietti abbonamenti, rimborseremo gli acquirenti con un supervoucher con il 25% in più e potrà essere speso per i prossimi due anni e non solo per gli Internazionali e anche per la Next Gen di Milano e le Atp finals di Torino. Stiamo anche cercando la copertura finanziaria anche per chi non vorrà utilizzare questo strumento”. Lo ha annunciato il presidente della Fit, Angelo Binaghi, durante il corso della presentazione degli Internazionali Bnl di tennis del Foro Italico.