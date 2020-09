F1, Vettel in Racing Point dal 2021

(Afp)

Ora è ufficiale, il team Racing Point di F1 ha ufficializzato l’arrivo del pilota tedesco Sebastian Vettel nella scuderia a partire dal 2021. Confermate quindi le voci che circolavano ormai da tempo. Il pilota tedesco arriva in Raging Point dopo sei stagioni alla guida della Ferrari, è pronto per una nuova avventura nel team della Aston Martin.

"In vista del tanto atteso ritorno dell'Aston Martin sulla griglia di Formula 1 nel 2021, siamo lieti di confermare che il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel si è unito al team", spiega la Raging Point nella nota dell'annuncio. "La firma di Sebastian è una chiara dichiarazione dell'ambizione della squadra di affermarsi come uno dei team più competitivi di questo sport. In qualità di quattro volte campione del mondo, Sebastian porta una nuova mentalità alla squadra. È uno dei piloti più affermati e rispettati nel motorsport mondiale e sa cosa serve per vincere ai massimi livelli", continua il team.

Vettel al momento ha vinto 53 gare, mettendolo al terzo posto nella lista di tutti i tempi dei vincitori del Gran Premio con 67 podi. La sua velocità in qualifica è altrettanto impressionante, partendo dalla prima fila della griglia 101 volte nel corso della sua carriera fino ad oggi, 57 delle quali dalla pole position. Dopo aver vinto quattro titoli consecutivi con la Red Bull Racing tra il 2010 e il 2013 e molte vittorie nei Gran Premi con la Scuderia Ferrari negli anni successivi, l'esperienza e le qualità di leadership di Sebastian lo rendono il pilota perfetto per aiutare la squadra a raggiungere le sue ambizioni.

“Tutti a Silverstone sono estremamente entusiasti di questa notizia. Sebastian è un campione collaudato e porta una mentalità vincente che corrisponde alle nostre ambizioni per il futuro come Aston Martin F1 Team", ha detto Otmar Szafnauer, CEO e Team Principal. "Il sabato o la domenica pomeriggio, Sebastian è uno dei migliori al mondo, e non riesco a pensare a un pilota migliore che ci aiuti a portarci in questa nuova era. Avrà un ruolo significativo nel portare questa squadra al prossimo livello".

VETTEL - “Sono lieto di condividere finalmente questa entusiasmante notizia sul mio futuro. Sono estremamente orgoglioso di dire che diventerò un pilota Aston Martin nel 2021. È una nuova avventura per me con una casa automobilistica davvero leggendaria. Sono rimasto impressionato dai risultati che il team ha ottenuto quest'anno e credo che il futuro sia ancora più luminoso", le parole di Sebastian Vettel dopo l'annuncio dell'accordo con la Raging Point. "L'energia e l'impegno di Lawrence Stroll per lo sport è stimolante e credo che possiamo costruire qualcosa di molto speciale insieme. Ho ancora così tanto amore per la Formula 1 e la mia unica motivazione è correre in testa alla griglia. Farlo con Aston Martin sarà un enorme privilegio", ha aggiunto Vettel.