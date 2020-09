Barcellona, anche Vidal non convocato

Fotogramma /Ipa

Dopo la mancata convocazione di Luis Suarez dall'amichevole con il Nastic di Tarragona, e la sua messa in disparte dagli allenamenti di gruppo, Ronald Koeman continua a mandare segnali chiarissimi del Barcellona che vuole. Che non comprende neanche Arturo Vidal: dalle convocazioni appena pubblicate anche sui social, il cileno non sarà in squadra per il match. Secondo i media spagnoli Vidal è già in rotta verso Milano per firmare con l'Inter.