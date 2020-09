Valentino Rossi primo nelle libere della mattinata a Misano

(Foto Afp)

Sarà per il nuovo casco o per le gomme nuove, ma il Dottore torna a mordere. Valentino Rossi ha fatto segnare il miglior tempo assoluto delle prove libere di Misano ed è riuscito a scalzare dalla vetta della classifica il compagno di squadra Maverick Vinales. Il Dottore ha fermato il cronometro in 1’31″861.

Scherza sull'età, pillola di Viagra sul nuovo casco