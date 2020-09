F1, caos incidenti al Mugello: gara interrotta due volte, vince Hamilton

Afp

Caos nella prima gara di F1 al Mugello: un incidente nelle retrovie che ha coinvolto Sainz, Latifi, Magnussen e Grosjean ha portato all'interruzione della corsa. La situazione al momento dello stop è stata fotografata con Bottas in testa, secondo Hamilton e terzo Leclerc. E la gara, già funestata dal maxiscontro dei primi giri, viene interrotta nuovamente: ad andare fuori è stavolta Stroll della Racing Point, la macchina spezzata in due e il pilota salvo. 12 i piloti rimasti in gara.

E' intanto novantesima vittoria in carriera per Lewis Hamilton nel Gp di Toscana. Secondo Valtteri Bottas, che ha combattuto bene contro il boss Lewis ma alla fine ha dovuto cedere il passo alla superiorità dell'inglese. Terzo posto e primo podio per Alexander Albon su Red Bull. Ancora malissimo, e proprio al Mugello che l'ha vista crescere, per la Ferrari: ottavo posto per Charles Leclerc (ma grazie alla penalizzazione di Raikkonen) e decimo (sui 12 piloti rimasti in gara) per Sebastian Vettel.