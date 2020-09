Pirlo all'esordio: "Suarez alla Juve? Difficile"

Foto Ipa/Fotogramma

"Suarez alla Juventus? Credo sia difficile guardando quello che è successo e i tempi lunghi per il passaporto: è difficile che possa essere il centravanti della Juventus". E' la precisazione del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo durante la conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Sampdoria.

“Dubbi non ne ho, certezze tante: sono alla Juventus e alleno una squadra di campioni. Mi sono inserito benissimo, è stato facile. Inizio il campionato con la certezza di allenare una squadra forte", dice il nuovo tecnico bianconero.

L'attaccante "lo stiamo aspettando tutti, come ho detto la settimana scorsa. Il mercato è lungo, è partito da poco e ci sono problemi per qualsiasi squadra ad avere i giocatori. Siamo sereni e contenti, poi in futuro aspettiamo che arrivi il centravanti. Non abbiamo fretta".

Di Higuain "si è scritto che è stato mandato via ma la strada è stata presa da entrambi, lui ci aveva espresso la volontà di andare via dall'Italia e dall'Europa, di comune accordo abbiamo trovato velocemente un'intesa", precisa Pirlo.