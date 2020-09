Internazionali Bnl, Djokovic batte Ruud e approda in finale

(Afp)

Nole Djokovic batte in semifinale il norvegese Casper Ruud, giustiziere di Berrettini nei quarti, e vola in finale agli Internazionali Bnl d'Italia. Il serbo numero uno del mondo si è imposto in due set 7-5, 6-3 in due ore e 11 minuti, faticando nel primo set prima di riuscire a ribaltare la situazione e chiudere il parziale per 7-5.