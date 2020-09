Napoli, buona la prima: Parma battuto 2-0

Foto Fotogramma

Buona la prima per il Napoli in serie A. La squadra di Rino Gattuso ha battuto il Parma per 2-0 al Tardini nell'anticipo domenicale della prima giornata. La gara si è sbloccata nella ripresa con la rete al 18’ di Mertens. Il raddoppio che ha chiuso il match è arrivato al 32’ del secondo tempo grazie a Insigne.

La squadra di Gattuso inizia il campionato con il piede giusto, grazie ad un successo in trasferta convincente, soprattutto nella ripresa. Dopo un primo tempo senza emozioni, la svolta arriva con l'ingresso in campo del nigeriano Victor Osimhen e il cambio di modulo con il passaggio al 4-2-3-1. Il nuovo acquisto azzurro entra in campo dopo un'ora dalla panchina e cambia volto agli azzurri. Liverani ha cercato di opporsi con difesa e contropiede, ma ha pagato l'assenza di Gervinho. C'era grande attesa anche per il ritorno parziale del pubblico allo stadio e i mille tifosi autorizzati a entrare al Tardini hanno provato a restituire al calcio la sua abituale colonna sonora, sebbene siano rimasti rigorosamente distanziati nei due settori aperti (Tribuna e curva Nord), indossando le mascherine.