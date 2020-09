Tour de France, trionfo di Pogacar

(Afp)

Tadej Pogacar trionfa nel 107/o Tour de France di ciclismo. Lo sloveno, il primo nella storia è anche la seconda maglia gialla più giovane di sempre. Mentre la maglia verde Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) vince in volata l'ultima tappa del Tour 2020 disputata sui 122 chilometri che collegano Mantes-la-Jolie a Parigi. Secondo posto per Mads Pedersen e terzo per Peter Sagan, buon quinto Elia Viviani. Il podio del Tour è poi completato dall'altro sloveno Primoz Roglic, che ieri ha perso la maglia gialla, secondo a 59", e dall'australiano Richie Porte, terzo a 3' 30".