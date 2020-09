Under lascia la Roma, ufficiale l'accordo col Leicester

Foto AFP

E' ufficiale l'addio di Cengiz Under alla Roma. Il Leicester ha annunciato in un comunicato l'acquisto in prestito dal club giallorosso del giocatore turco. "Non vedo l'ora di iniziare l'avventura al Leicester. Ho sempre sognato di giocare in Inghilterra e in Premier League, questa per me è una fantastica opportunità", ha detto il 23enne Under in una dichiarazione sul sito ufficiale del Leicester. L'accordo tra il club inglese e il giocatore turco è fino alla fine della stagione.