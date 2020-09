Foto AFP

Novak Djokovic trionfa per la quinta volta in carriera agli Internazionali Bnl d'Italia. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera in finale l'argentino Diego Schwartzmann, numero 15 Atp e 8 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 53 minuti.