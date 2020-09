Morata torna alla Juve, ecco il 9 per Pirlo

(Afp)

Accordo tra la Juventus e l'Atletico Madri per il ritorno di Alvaro Morata in bianconero. L'attaccante è atteso nella serata di oggi a Torino e domani sosterrà le visite mediche. Secondo quanto riporta Sky Sport il 27enne spagnolo arriva in prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto di riscatto a 45 milioni e la possibilità per la Juve di rinnovare il prestito per un altro anno.

La decisione della Juventus di virare sul centravanti spagnolo arriva in seguito ai problemi nella chiusura dell'affare Arek Milik-Roma: la trattativa non si è sbloccata per le pendenze dell'attaccante polacco col Napoli. Così c'è stata una frenata definitiva anche per Edin Dzeko alla Juve. Morata tornerà in Italia dopo aver già vestito il bianconero tra il 2014 e il 2016.