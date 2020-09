Caso Diawara, Longo presenta dimissioni: Roma valuta se e quando accettarle

Fotogramma /Ipa

Pantaleo Longo, segretario generale della Roma ha presentato le dimissioni dopo il pasticcio della lista che è costato lo 0-3 a tavolino ai giallorossi contro il Verona, per il caso Diawara e, a quanto apprende l'Adnkronos, la società giallorossa valuta se e quando accettarle. Il dirigente, secondo quanto riportato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello in un tweet, sarebbe pronto a firmare proprio per il Verona.