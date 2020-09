Mondiali ciclismo, Ganna trionfa: storico oro a cronometro

Foto Fotogramma

Storica impresa di Filippo Ganna ai Mondiali di ciclismo su strada di Imola. Il 24enne di Verbania è il primo italiano di sempre a vincere l'oro a cronometro in una rassegna iridata. Ganna ha percorso i 31,7 km della prova riservata agli uomini elite con il tempo di 35'54''10, all'incredibile media oraria di 53 km/h.

Ganna ha messo dietro di sé l'olandese Vout van Aert, giunto con 26''72 di distacco. Terzo posto per lo svizzero Stefan Kung, a +29''80. Seguono Geraint Thomas (Gb, +37''02), Rohan Dennis (Austria, +47"13), Kasper Asfreen (Danimarca, +47"13), Remi Cavagna (Francia, +48"35), Vctor Campenaert (Belgio, +52"81), Alex Dowsett (Gb, +1'06"38), Tom Dumoulin (Francia, +1'14"06).

"Era un sogno per me, sono molto contento -ha detto l'azzurro ai microfoni Rai-. Ho avuto un grande supporto dalla macchina, ringrazio il mio team Ineos Grenadier e la Nazionale azzurra, la Federazione. Negli ultimi giorni sono stato tanto anche con i miei amici ma cercavo di non pensare a questa cronometro, perché non volevo arrivare con troppa pressione addosso. Ho già vinto quattro mondiali, sono abituato, ma questo è il primo su strada. Ora voglio solo festeggiare con la mia famiglia".