Roland Garros, ridotto a mille al giorno il numero di spettatori

Il numero di spettatori autorizzati ad assistere agli Open di Francia è stato nuovamente ridotto, fino a solo 1.000 a causa della pandemia di coronavirus. Un numero crescente di casi di coronavirus in Francia e nella regione di Parigi aveva già spinto le autorità giovedì scorso a consentire solo 5.000 fan al giorno al Roland Garros per il grande slam sulla terra rossa in programma dal 27 settembre all'11 ottobre.

La cifra è meno della metà degli 11.500 annunciati circa tre settimane fa, che era già molto inferiore ai 20.000 fan originariamente pianificati al giorno. L'Open di Francia è il secondo grande slam in programma durante la pandemia. Lo US Open di New York si è svolto a porte chiuse.