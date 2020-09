Cagliari-Lazio 0-2, buona la prima per i biancocelesti

(Fotogramma)

La Lazio sconfigge 2-0 il Cagliari in un match valido per la seconda giornata di Serie A disputato alla Sardegna Arena. A decidere il match le reti di Lazzari al 4' e Immobile al 74'. In classifica i biancocelesti salgono a quota 3, in attesa di recuperare mercoledì sera il match della prima giornata con l'Atalanta, mentre i rossoblù restano fermi a un punto.