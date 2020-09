Gp Catalogna, Morbidelli in pole e Rossi terzo

(Foto Afp)

Franco Morbidelli centra la pole position nel Gp di Catalogna nella classe MotoGp. Il pilota della Yamaha Petronas gira in 1'38"798 precedendo il compagno di squadra il francese Fabio Quartararo (1'39"008) e Valentino Rossi (1'39"129) con la Yamaha ufficiale. Quarto tempo per l'australiano Jack Miller (1'39"225) con la migliore delle Ducati, che si lascia alle spalle lo spagnolo Maverick Vinales (1'39"371) con la Yamaha M1 e il francese Yohann Zarco (1'39"378), suo compagno di marca.

"Bellissima la prima pole in top class, mi sentivo molto carico, avevo voglia di andare forte, sono partito solo e sono rimasto concentrato, sono contento di questa giornata", ha commentato Morbidelli.

"Essere in prima fila è sempre bello, perché è molto importante per la gara, in una giornata così è ancora più bello". Queste le parole di Valentino Rossi al termine delle qualifiche. "Abbiamo lavorato bene, già a partire dal venerdì - aggiunge - Sapevo di avere un bel passo e di poter essere competitivo, ma fare un buon giro in qualifica è sempre difficile. Sono riuscito a guidare bene, al limite, senza fare errori, quindi sono contento".