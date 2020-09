Spadafora: "Stop al campionato? Non ci sono ancora le condizioni"

Fotogramma

"Questo mi preoccupa tanto. Sentirò Gravina e Dal Pino. Stop al campionato? Non siamo ancora in queste condizioni". Lo dice il ministro delle politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora, in merito alle 14 positività al Covid nel gruppo squadra del Genoa, intercettato dai giornalisti fuori dalla Camera.

E in merito alla recente polemica con il presidente del Cio, Thomas Bach, sulla riforma dello Sport, Spadafora spiega: "Sicuramente la situazione è ricomponibile. Dobbiamo trovare un punto di contatto nell'interesse di tutto lo sport".

