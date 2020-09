Calcio, Andreoni: "Per evitare lo stop tamponi rapidi prima di partire"

(Fotogramma)

Il campionato di calcio italiano fa i conti "con un possibile focolaio Covid-19", e "credo che l'unica possibilità per non interromperlo, perché i calciatori positivi come accade di solito dovrebbero andare in quarantena, sia procedere con tamponi rapidi prima di ogni match. In venti minuti abbiamo i risultati, mentre con il classico tampone molecolare occorrono 4 ore". E' il suggerimento che arriva da Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando all'Adnkronos Salute i 14 casi di positività nel Genoa Calcio.

"Quanto è accaduto dimostra che il sistema di monitoraggio che viene attuato è efficace - ha ricordato Andreoni - e ha permesso di riconoscere e individuare rapidamente i calciatori positivi. Ora però occorre la valutazione del numero dei casi totali legati a quanto accaduto, ma la decisione spetta alla Figc".