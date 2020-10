Roulette dei rigori premia il Milan in Portogallo

Immagine di repertorio (fotogramma)

Follie su follie alla roulette dei rigori a Vila do Conde: supplementari in pareggio 2-2 tra Rio Ave e Milan, si va ai rigori, due sbagli a testa, Donnarumma ne para uno ma lo mette dentro lui -poco prima si era salvato con un incredibile palo-palo del rigorista portoghese, sull'8-8 tirano i due portieri e sbagliano ambedue. Per i rossoneri va in vantaggio Kjaer, 8-9. Alla fine risolve lo stesso Donnarumma, che para un rigore di Santos. Il Milan va avanti in Europa League per un soffio.

Il secondo tempo era finito sull'1-1, con il Milan in vantaggio al 51' dopo un avvio di partita spento e in affanno contro una squadra sulla carta più docile di quanto abbia poi effettivamente dimostrato in campo. Per i ragazzi di Pioli è andato a rete Alexis Saelemaekers, per quelli di Mario Silva, da poco alla panchina del club portoghese, Francisco Geraldes, che sorprende un pur ottimo Donnarumma poco sotto la traversa.