Covid anche all'Atalanta, un positivo

(Fotogramma)

Covid anche all'Atalanta. La società bergamasca ha comunicato che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. La conferenza stampa del tecnico Gasperini è stata annullata.

Genoa, altri tre giocatori positivi

Intanto, mentre al Genoa il numero dei positivi è salito a 22, i calciatori del Napoli hanno effettuato questa mattina il terzo giro di tamponi per il coronavirus in vista della sfida di domani sera con la Juventus. I risultati sono attesi per questa sera, prima della partenza per Torino.