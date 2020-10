Genoa, altri tre giocatori positivi al Covid

(Fotogramma/Ipa)

Il Genoa ha reso noto che "in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultati positivi al Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males". Si amplia quindi il numero dei giocatori che hanno contratto il virus nella squadra rossoblu.

Intanto l'Atalanta ha comunicato che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. La conferenza stampa di mister Gasperini è stata annullata.