Napoli, Elmas positivo: covid si allarga in Serie A

(Fotogramma)

"Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas". Secondo calciatore positivo al coronavirus nelle file del Napoli. Lo rende noto la società partenopea su Twitter. In precedenza erano risultati negativi gli altri tamponi effettuati al gruppo squadra.

La formazione partenopea domani è attesa in casa della Juventus per la sfida valida per la terza giornata di campionato. Gli azzurri faranno a meno anche di Zielinski, risultato positivo nei giorni scorsi al tampone successivo alla sfida casalinga con il Genoa.

Atalanta, un caso di covid

Aumentano i contagi al Genoa