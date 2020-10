Andrea Agnelli: "De Laurentiis mi ha chiesto rinvio, Juve rispetta regole"

(Afp)

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, "mi ha scritto un messaggio, il suo messaggio era 'rimandiamo la partita'. Gli ho risposto che la Juventus si attiene ai regolamenti. Se non ci atteniamo ai regolamenti, il primo errore che commettiamo è da cittadini e non da sportivi". Andrea Agnelli, presidente della Juventus, a Sky Sport risponde così alle domande sulla vicenda relativa alla sfida Juve-Napoli. La formazione partenopea, dopo i casi di positività di Zielinski ed Elmas, non è partita per Torino.

"Abbiamo protocolli molto chiari per le situazioni come quelle che stiamo vivendo. In caso di positività nel gruppo squadra si applica il protocollo della Figc, si sa cosa si deve fare. E' stato un lavoro molto importante svolto dalla Figc con il ministero della Salute, sentito il Cts. Noi abbiamo rispettato il protocollo: dopo i due casi di positività" nello staff "ci siamo isolati per venire qui oggi a giocare la partita".

"Il protocollo è stato studiato dalla federazione con il governo, visto che rimanda ad una circolare del ministero della Salute. Il documento è 'vivo', in base alle casistiche che si verificano. La priorità è la tutela della salute. L'importante è avere quello spirito di lealtà sportiva e voler giocare", aggiunge. "Se il protocollo sarà questo e sarà perfezionato, ci atterremo a questo. Se sarà un altro, ci atterremo ad un altro. Nessun settore della vita è immune al virus, mi rimetto alle autorità competenti per una piena valutazione. Ma se vogliamo portare a termine le manifestazioni sportive bisognerà saper gestire i casi di positività".

"A parti invertite? Saremmo partiti. Ma non credo che la Asl di Torino avrebbe emesso quel documento. Se viene rispettato il protocollo, la Asl -che dipende dal Ministero della Sanità che ha emanato la circolare- non dovrebbe intervenire". A norma di regolamento, alla Juventus verrà assegnata la vittoria per 3-0 a tavolino: "Io preferisco vincere sempre sul campo".