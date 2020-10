Benevento 1-0 al Bologna, Kurtic firma vittoria Parma sul Verona

(Fotogramma)

Vittorie di misura per Benevento e Parma nei match disputati nel pomeriggio validi per la terza giornata del campionato di Serie A. Al Vigorito il Benevento conquista i primi 3 punti tra le mura amiche superando il Bologna grazie ad un gol in acrobazia di Lapadula al 66', la squadra di Filippo Inzaghi sale a 6 punti in classifica, fermo a 3 il Bologna.

Stesso risultato al Tardini dove il Parma supera 1-0 il Verona conquistando il primo successo stagionale in campionato. Protagonista della gara Kurtic in gol dopo neanche 30 secondi, il centrocampista sloveno è stato servito sul secondo palo da un cross telecomandato di Karamoh. In classifica i ducali salgono a 3 punti, fermo a 6 l'Hellas Verona.