Barazzutti: "Sinner un predestinato, arriverà molto in alto"

Foto Fotogramma

"Sinner è un predestinato, arriverà molto in alto". Il capitano azzurro di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, applaude Jannik Sinner a poche ore dalla sua uscita di scena dal Roland Garros ai quarti di finale per mano di Rafael Nadal.

"Ieri sera ha giocato una grande partita, per due set ha messo alle corde un campionissimo come Nadal -sottolinea Barazzutti all'Adnkronos-. Ha giocato senza alcun timore reverenziale di fronte a un signore che ha vinto 12 volte a Parigi. Gli è mancata un po' d'esperienza nei momenti decisivi quando ha servito per il primo set sul 6-5 e sul 4-4 nel secondo dove tra l'altro è stato anche sfortunato per un nastro contrario".

Il capitano di Coppa Davis però preferisce non sbilanciarsi su un possibile futuro da numero 1 del mondo. "Di sicuro arriverà in alto perché è uno dei talenti giovani più bravi e ha anche la 'testa giusta'. Nei top ten penso proprio di sì ma speriamo anche meglio. Siamo fortunati in questo momento in Italia perché abbiamo tanti giocatori giovani bravi: oltre a Jannik, ci sono Berrettini che è il numero 8 del mondo, Sonego, Musetti, e altri meno giovani ma comunque molto forti come Travaglia e Cecchinato. Il futuro è roseo".