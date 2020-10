Sport e Salute e Fondazione Giovanni Paolo II firmano protocollo di collaborazione

Sport e salute SpA e Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport hanno firmato oggi un protocollo di collaborazione finalizzato al mutuo sostegno nel campo della formazione. Entrambi riconoscono il ruolo ed il valore insostituibile dello Sport nella formazione delle persone: i suoi valori e le sue potenzialità come strumenti efficaci e trasversali per educare le nuove generazioni. Nell’ambito del protocollo, Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport faciliterà le relazioni ed i contatti tra il sistema sportivo ed il mondo sportivo ecclesiale, sviluppando la dimensione educativa e umanistica dei suoi interpreti attraverso i valori dello Sport. Sport e salute, tramite la Scuola dello Sport, collaborerà all’aggiornamento degli incaricati diocesani e dei mediatori sportivi: un’attività che la Fondazione ha intrapreso insieme all’Ufficio Sport della Conferenza Episcopale Italiana.

La Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport coadiuverà la Scuola dello Sport nella formazione degli atleti e dei dirigenti sportivi sui temi di etica e pedagogia dello Sport. In particolare, Sport e salute e Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport metteranno in campo le risorse e l’impegno necessario per: -supportare e sostenere i percorsi formativi di entrambi a livello nazionale e, valutandone l’opportunità e la possibilità, anche a livello regionale, attraverso lo scambio di docenze e contenuti secondo quanto concordato volta per volta; -promuovere la costituzione di reti di collaborazione con altri soggetti impegnati nel mondo dello sport per favorire la diffusione dei valori e dei principi espressione delle mission delle Parti e in particolare nelle nuove generazioni.

Oggi alle 12 hanno sottoscritto il protocollo, cha ha la durata di tre anni, il Presidente di Sport e salute, Avv. Vito Cozzoli e Daniele Pasquini, Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, alla presenza di Monsignor Melchor Sanchez, Sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura e del Direttore della Scuola dello Sport, Rossana Ciuffetti.