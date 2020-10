Sabato 10 ottobre stadio Olimpico di Roma, la X Assemblea Nazionale Asi

Sabato 10 ottobre, allo Stadio Olimpico in Roma - Tribuna Autorità - si svolgerà l'Assemblea Nazionale quadriennale elettiva di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, uno dei più importanti e rappresentativi Enti di Promozione Sportiva, riconosciuto dal CONI. Con oltre un milione di tesserati, 130 sedi territoriali, 80 Settori tecnici-sportivi e più di 20mila tecnici presenti su tutto il territorio nazionale, ASI esprimerà la sua posizione sulla situazione dello sport italiano, in un momento di grande ed evidente difficoltà. Saranno presenti esponenti delle Istituzioni, del mondo politico e sportivo italiano, dello spettacolo.

I lavori inizieranno alle ore 14 con il saluto delle personalità istituzionali e sportive presenti, l’insediamento dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria e l’elezione degli organi centrali di ASI. Nel corso del pomeriggio interverranno vari personaggi legati al mondo ASI: grandi sportivi come il ginnasta azzurro Marco Lodadio, l’ex pugile Massimiliano Duran a trent’anni dalla vittoria mondiale. Sarà presente anche la Lazio Pallanuoto, affiliata ASI, reduce dalla lunga battaglia legale per l’assegnazione della piscina alla Garbatella, tra gli altri l’attore Giorgio Borghetti, protagonista della Challenge lanciata dall’Ente in sostegno dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo: la sfida solidale che durante l'emergenza di coronavirus ha visto protagonisti tantissimi campioni del mondo dello sport, esponenti politici, giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo: da Luis Alberto e Acerbi a Bruno Conti e Graziani, da Rafael Toloi ad Alessandro Matri, da Stefano Battistelli a Valentina Giacinti e tanti altri. E’ attesa anche Annalisa Minetti, una delle protagoniste del docufilm prodotto da ASI, "50000 Passi". A seguire, l’intervento del Presidente di ASI, Sen. Claudio Barbaro, e il rinnovo delle cariche istituzionali.

"Lo sport è fondamentale per il benessere della popolazione, nonché per favorire processi di aggregazione”, spiega il Presidente Barbaro. Con oltre cento discipline praticate sotto la sua bandiera, comprese realtà Paralimpiche e di Discipline Integrate, riunisce le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive e i circoli culturali per portare avanti le proprie attività, sportive, culturali e formative, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. “Abbiamo percorso un cammino lungo 26 anni – aggiunge Barbaro - ma dalle radici ancor più antiche. A sostegno dello sport di base, cardine dell’educazione dei nostri figli. ASI, si impegna da sempre per la promozione e la difesa dello sport. E, da anni, siamo impegnati anche nel sociale e a fianco delle fasce più fragili”.

Domenica 11, si svolgerà una giornata riservata ai lavori tecnici: presentazione del bilancio, la relazione del collegio dei revisori dei conti e la votazione del bilancio.