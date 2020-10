F1, Bottas in pole davanti a Hamilton

(Afp)

Valtteri Bottas conquista la pole position nel Gp dell'Eifel sul circuito tedesco del Nuerburgring. Il finlandese della Mercedes gira in 1'25"269 precedendo il compagno di squadra e leader del mondiale, l'inglese Lewis Hamilton (1'25"525) e l'olandese della Red Bull, Max Verstappen (1'25"562). Quarto tempo e seconda fila per il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc (1'26"035). "Con la macchina che ho non posso fare di più. Parto 11° e cercherò di raggiungere il miglior risultato possibile. Magari partire non con le soft sarà un vantaggio" dice il pilota della Ferrari Sebastian Vettel dopo l'eliminazione nel Q2 del Gp dell'Eisel sul circuito del Nuerburgring. "La macchina non è male dal punto di vista aerodinamico, ultima volta che abbiamo avuto un carico simile era in Ungheria. Dovremmo andare più forte, peccato non aver capitalizzato. Gomme? Vedremo domani che strategia avere", aggiunge il tedesco ai microfoni di Sky Sport.