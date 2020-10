MotoGp, pole di Quartararo a Le Mans e Petrucci terzo

(Afp)

Il leader del mondiale Fabio Quartararo conquista la pole position nel Gp di Francia nella classe MotoGp. Sul circuito di casa di Le Mans il centauro francese, in sella alla Yamaha Petronas, gira in 1'31"315 precedendo le Ducati dell'australiano Jack Miller (1'31"537) e di Danilo Petrucci (1'31"674). Quarto tempo per il britannico Cal Crutchlow (1'31"686) che, con la Honda, si lascia alle spalle lo spagnolo Maverick Vinales (1'31"719) con la Yamaha M1 e Andrea Dovizioso (1'31"722) su Ducati. Decimo tempo per Valentino Rossi (1'31"889) con la Yamaha ufficiale.