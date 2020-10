Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus. Lo rende noto la federcalcio portoghese. L'attaccante della Juventus "è stato esonerato dagli impegni della Nazionale dopo essere risultato positivo al Covid-19 e per questo non sarà disponibile per la partita di domani in programma contro la Svezia". Ronaldo "sta bene, è asintomatico ed è in isolamento". Gli altri giocatori della selezione sono stati sottoposti a test che hanno dato esito negativo.