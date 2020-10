Juve, Agnelli: "Pirlo? Mondo non vede l'ora di commentare nostre sconfitte"

(Foto Fotogramma)

"Come valuto le prime settimane di Pirlo? Ho la sensazione, in queste prime settimane di Pirlo, che il mondo che ci circonda non veda l'ora di giudicare un paio di sconfitte. Quello che è mancato a Pirlo è l'assenza del precampionato unito ad un debutto assoluto in panchina. Io, Pavel, Fabio, Federico dovremo essere bravi ad accompagnare questo percorso di Pirlo". Lo ha detto il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nella conferenza post Assemblea dei soci. "Io ho la sensazione che tutto il mondo aspetti che centriamo il primo ostacolo per colpire tutto il mondo Juventus. E' la prima volta che vedo uno staff tecnico moderno, ognuno si muove con la massima consapevolezza del proprio ruolo", ha aggiunto Agnelli.