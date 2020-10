Giro d'Italia, Ganna vince 14a tappa

(Afp)

Filippo Ganna vince la 14esima tappa del Giro d'Italia, la cronometro in linea da Conegliano a Valdobbiadene di 34,1 km. Il campione del mondo nella specialità ha chiuso col tempo di 42'40", alle sue spalle l'australiano Rohan Dennis a 26", terzo lo statunitense Brendon McNulty a 1'09". In classifica generale il portoghese Joao Almeida, oggi sesto, resta in maglia rosa.

"È il mio terzo successo al Giro, sono veramente contento e orgoglioso di questa vittoria. In questo ultimo anno sono migliorato tanto soprattutto grazie all'aiuto della squadra, ogni piccolo miglioramento serve per fare prestazioni come quella di oggi" ha commentato Ganna.