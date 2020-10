Il Napoli passa in Spagna, 0-1 contro Real Sociedad

(Afp)

Fatica il Napoli in Spagna ma lascia indietro i capilista della Real Sociedad, 0-1 il risultato finale a San Sebastian per la seconda partita del girone F di Europa League. Dopo un primo tempo finito con un niente di fatto, sblocca la partita al 56' Matteo Politano, con un gran tiro da fuori area che finisce alle spalle del pur bravo Remiro, che non può nulla.

Raddoppio del Napoli all'86' a cura di Mario Rui, ma dopo aver consultato il Var l'arbitro annulla il gol tra l'incredulità dei ragazzi di Gattuso. Da segnalare l'espulsione di Osimhen, alla sua seconda brutta entrata: due gialli si trasformano in rosso al 4 minuto di recupero del secondo tempo.