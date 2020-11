Lazio: "Negativi i tamponi di ieri al gruppo squadra"

(Fotogramma)

La S.S. Lazio comunica "che tutti i tamponi ripetuti nella giornata di ieri, in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili, hanno confermato la negatività del gruppo squadra", spiega il club biancoceleste in una nota a poche ore dalla partita di oggi alle 15 in casa del Torino. Nei convocati odierni non sono presenti Luis Alberto e Lazzari, risultati positivi nei tamponi dei giorni scorsi, mentre c'è Ciro Immobile.