Covid, tampone negativo per Rossi: parte per la Spagna

Valentino Rossi è negativo al tampone Covid e potrà partire per Valencia, dove questo weekend si corre il Gran Premio d'Europa della MotoGp. Il campione di Tavullia ha ricevuto oggi il risultato dell'esame e ha ottenuto il via libera per interrompere l'isolamento e volare in Spagna già questa sera. Domani, Rossi sarà sottoposto a un nuovo tampone come richiesto dalla Federazione internazionale: se sarà ancora negativo, potrà partecipare alla gara.