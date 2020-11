Europa League, Milan k.o.: Lille vince 3-0 a San Siro

Foto Afp

Il Milan perde 3-0 in casa contro il Lille in un match valido per la terza giornata del gruppo H di Europa League disputato allo stadio 'Giuseppe Meazza'. A decidere la partita la tripletta di Yazici a segno al 22' su rigore, al 55' e al 58'. Nella classifica del girone i francesi passano al comando con 7 punti, uno in più del Milan, a seguire lo Sparta Praga a quota 3 e il Celtic Glasgow a 1.