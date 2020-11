Genoa-Roma 1-3, tripletta Mkhitaryan

Quarta vittoria in campionato per la Roma che supera 3-1 il Genoa a Marassi portandosi in terza posizione in classifica alle spalle del Sassuolo. I giallorossi, che devono fare a meno in attacco di Dzeko colpito dal Covid, conquistano i 3 punti grazie a una tripletta dell’armeno Henrikh Mkhitaryan.

L’ex Arsenal dopo aver colpito una traversa va in gol di testa sul finale di primo tempo sugli sviluppi di un corner. Al 50’ i rossoblù trovano il pari con Pjaca ma è ancora Mkhitaryan a colpire al 66’, all’85’ la terza marcatura dell’armeno, una mezza rovesciata su invito di Pedro. Terzultima posizione in classifica per il Genoa fermo a 5 punti.