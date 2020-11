Italia-Estonia 4-0, poker azzurro in amichevole

Foto Afp

L'Italia batte in amichevole 4-0 l’Estonia fornendo indicazioni positive in vista del doppio appuntamento di Nations League contro Polonia e Bosnia. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze una Nazionale sperimentale, con l’assenza in panchina del ct Mancini a causa della positività al Covid e sostituito da Alberico Evani, si impone grazie ai gol nel primo tempo di Grifo al 14’ e Bernardeschi al 27’. Nella ripresa al 75’ su penalty Grifo porta a 3 le reti azzurre e all’86’ il poker dell’Italia, sempre dal dischetto, con Orsolini. Risultato importante quello contro i baltici guardando al ranking Fifa in vista del sorteggio per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022.