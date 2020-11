Gp Valencia, Rossi ci sarà: ultimi due tamponi negativi

Fotogramma /Ipa

Valentino Rossi sarà in gara nel Gp della Comunità Valenciana in programma nel prossimo fine settimana sul circuito 'Ricardo Tormo'. Risultato positivo al tampone effettuato martedì in Italia, nelle successive 24 ore il pilota italiano si è sottoposto a un secondo tampone che è risultato negativo. A seguito di questo referto il centauro della Yamaha, nel pieno rispetto del protocollo che prevede una pausa di 24 ore tra due tamponi, ne ha effettuato un terzo, che ha ancora dato esito negativo permettendogli di poter essere in pista da domani.