Crotone-Lazio a rischio, news in arrivo

Crotone-Lazio a rischio per maltempo, si attendono news sulla partita in programma oggi. Nella prefettura di Crotone, dopo il nubifragio che ha colpito la città, è in corso una riunione: nel pomeriggio, e per ora confermato, è in programma il match con la Lazio ma la decisione finale è ora in valutazione. Le autorità e la Protezione civile locali hanno avvisato la popolazione di un ulteriore peggioramento della situazione meteorologica, invitando a restare a casa.