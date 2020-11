Juve-Cagliari, Dazn non funziona e Twitter esplode

(Afp)

Dazn non funziona, Juve-Cagliari non si vede e i tifosi furibondi si perdono il calcio d’inizio. L'app va in tilt sabato sera e impedisce agli utenti di seguire integralmente gli eventi sportivi trasmessi in streaming. Su Twitter, l'hashtag Dazn decolla per i messaggi roventi di centinaia di utenti. Il problema è stato risolto e la partita Juve-Cagliari è diventata fruibile agli abbonati nel corso del primo tempo.