Moto2, Enea Bastianini campione del mondo

(Afp)

Enea Bastianini è il nuovo campione del mondo nella classe Moto2. Al 22enne romagnolo basta il 5° posto nel Gp del Portogallo per conquistare l'iride. A trionfare sul circuito di Portimao è l'australiano Remy Gardner davanti al portacolori del team Sky Luca Marini, al britannico Sam Lowes e a Marco Bezzecchi. In classifica Bastianini chiude con 205 punti, 9 in più di Marini e Lowes.