Champions: Atalanta show a Liverpool, Inter k.o. e quasi fuori

Foto Afp

L'Atalanta fa l'impresa in casa del Liverpool, l'Inter finisce al tappeto a San Siro contro il Real Madrid e ora avrà bisogno di un miracolo per il passaggio del turno in Champions League. La notte europea delle italiane è dolceamara. Ad Anfield brilla la Dea, che si impone in casa dei Reds con un micidiale uno-due nella ripresa: Ilicic sblocca il match al 60', Gosens raddoppia al 64' e il Liverpool va k.o. Tutto riaperto nel gruppo D, dove gli inglesi sono ancora leader con 9 punti ma ora tallonati da Ajax e Atalanta a quota 7.

E' una notte da incubo, invece, per l'Inter. Il Real Madrid espugna San Siro con il risultato di 2-0. Gli spagnoli vanno subito in vantaggio con Hazard (7') su rigore, concesso per un fallo di Barella ai danni di Nacho. Alla mezz'ora la squadra di Conte resta in dieci uomini per l'espulsione di Vidal, che rimedia due cartellini per proteste, e alle soglie dell'ora di gioco il Real chiude i conti con il raddoppio di Rodrygo. Nella classifica del gruppo B c'è al comando il Borussia M'Gladbach con 8 punti, seguito dal Real Madrid a quota 7. L'Inter è fanalino di coda con il magro bottino di 2 punti in 4 partite: l'eliminazione è a un passo.