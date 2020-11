Maradona, Diego Jr esce da ospedale: era ricoverato per Covid

Foto Fotogramma

Diego Armando Maradona junior, figlio dell'ex calciatore argentino morto poche ore fa, è stato dimesso dall'ospedale infettivologico Cotugno di Napoli dove era ricoverato per Covid-19. Subito dopo aver saputo del decesso del padre dai media argentini, il figlio di Diego e di Cristiana Sinagra, avrebbe svolto tutte le procedure burocratiche obbligatorie in ospedale per uscire il prima possibile ed espresso ai medici la volontà di andare ai funerali in Argentina. Diego Jr nei giorni scorsi era stato colpito dal Covid, risultando positivo al tampone e sintomatico.