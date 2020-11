Grosjean in ospedale dopo incidente Bahrain, come sta

Foto Afp

Romain Grosjean passerà la notte in ospedale dopo il terribile incidente al via del Gp del Bahrain. I medici hanno deciso di trattenerlo anche per curare le ustioni alle mani causate dalle fiamme che hanno avvolto la sua monoposto Haas. Tutti gli esami cui è stato sottoposto hanno però escluso fratture o altre lesioni, fa sapere il suo team, che ha anche pubblicato un video-messaggio dall'ospedale di Grosjean.

"Voglio solo dirvi che sto bene. Anzi, più o meno bene...", dice il pilota 34enne. "Ero contrario al sistema halo qualche anno fa, ma credo che sia la cosa migliore che è stata introdotta in Formula 1. Senza halo non sarei qui a parlarvi", aggiunge Grosjean. L'impatto tra la sua Haas e le barriere del circuito di Sakhir è avvenuto a 221 Km/h.