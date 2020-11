Maradona, Gattuso: "Napoli triste, ma troppi senza mascherina"

Foto Ipa/Fotogramma

"Si respira un'aria triste" per la morte di Diego Armando Maradona, "ma in questo momento la città deve avere anche buon senso: troppa gente senza mascherina". Lo dice Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 4-0 contro la Roma nella notte dell'omaggio al 'Pibe de oro'.

"Maradona è una leggenda e lo sanno tutti, però in questo momento bisogna fare i bravi perché sennò ne pagheremo le conseguenze tutti quanti. Io capisco l'affetto e l'aria che si respira, però da domani spero che si comincino a fare le cose come si deve perché la città sta soffrendo tanto per Maradona ma anche per tutti i negozi chiusi e per l’economia. Tutti noi -conclude Gattuso- abbiamo il dovere di fare le cose fatte bene".