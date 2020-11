Pereiro positivo al Covid

(Fotogramma/Ipa)

Il Cagliari Calcio ha comunicato "che gli ultimi test sanitari effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di Gaston Pereiro". "Il calciatore, come da procedura, è stato prontamente sottoposto a isolamento", spiega il club in una nota. "Hanno dato esito negativo tutti gli altri test ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra, che proseguirà l’isolamento fiduciario domiciliare con la possibilità per gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita. Il Club, informate le autorità sanitarie competenti, continuerà a osservare quanto previsto dai protocolli", conclude la nota del Cagliari.